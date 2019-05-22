Лондон и Нью-Йорк может затопить к 2100 году

Крупные города Британии и США могут уйти под воду через 80 лет. К такому выводу пришли английские и американские ученые, изучающие глобальное потепление.
По данным сотрудников Университета Бристоля, если выбросы углекислого газа в атмосферу продолжат увеличиваться, то к 2100 году средняя температура воздуха Земли повысится на пять градусов, а уровень воды в Мировом океане поднимется на 2,38 сантиметра, сообщает Би-би-си. Это приведет к затоплению 1,79 миллиона квадратных метров суши, на которой проживает 187 миллионов человек.
«Большая часть земли будет потеряна в дельте реки Нил. Очень трудно выживать будет крупным городам Бангладеш. Лондон, Нью-Йорк и Шанхай окажутся под угрозой», — пишет издание. Специалисты уточняют, что вероятность потопа составляет 5%. Они призывают отнестись к предупреждению серьезно и сократить число выбросов на планете, добавляет