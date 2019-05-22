Эксперт: референдум в Нижневартовске обречен на провал

Идея с референдумом о концессии в Нижневартовске не имеет никаких перспектив Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Референдум о передаче частному инвестору в долгосрочную аренду коммунальных МУПов (концессии — ред.), который пытаются инициировать ряд активистов Нижневартовска, не имеет никакой перспективы. Такое мнение высказал в беседе с «URA.RU» уральский адвокат Иван Кадочников.

Провести голосование о концессии, считает Кадочников, практически нереально, что связано с особенностями законодательства. «Есть ряд юридических особенностей, но даже изначально желание людей провести референдум обречено на провал, поскольку крайне сложно сформулировать подходящий вопрос. Можно вынести, например, стоит ли заключать концессионное соглашение с таким-то условием, но не за или против концессии. И еще надо помнить, что решение референдума имеет рекомендательный характер. Условно: люди собрались и решили, что скверу быть, на что муниципалитет скажет — молодцы, мы вас услышали, а дальше-то что. Это фактически будет тот же самый опрос, только красивый, громкий и очень дорогой», — отметил Кадочников.

Юрист напомнил, что у муниципальных властей не так много полномочий, а также, что проведение референдума будет оплачено из городского бюджета. «Это довольно недешевая „игрушка“», — добавил Кадочников.

Как ранее сообщало «URA.RU», активисты хотят вынести на голосование вопрос, согласны ли жители с передачей ряда коммунальных МУПов в концессию, и согласны ли горожане с ростом тарифов. Документы уже поступили в городскую думу, и депутаты рассмотрят инициативу на предмет соответствия законодательству на заседании в конце мая.