Кремль раскрыл, как Тереза Мэй влияла на отношения Евросоюза и России

Иван Некрасов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 15:37
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Тереза Мэй, мэй тереза
Тереза Мэй была сторонницей выхода Британии из ЕС, что сказывалось на экономике, в том числе российскойФото: wikipedia.org

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об отставке британского премьер-министра Терезы Мэй. «Премьерство госпожи Мэй приходится на непростой период в наших отношениях», — подытожил Песков. Он сообщил, что, к сожалению, не может вспомнить положительного вклада Мэй в российско-британские отношения.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Евросоюз является главным экономическим партнером России. Кремль, сообщил Песков, следит за ситуацией с выходом Великобритании из ЕС, что сказывается на обстановке в Евросоюзе.

24 мая Тереза Мэй заявила о том, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это значит, что автоматически Мэй покинет должность главы правительства. Принять такое решение ее, сторонницу выхода Британии из Евросоюза, вынудили однопартийцы — из-за обновленного соглашения с ЕС по Brexit.

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