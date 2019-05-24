Кремль раскрыл, как Тереза Мэй влияла на отношения Евросоюза и России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об отставке британского премьер-министра Терезы Мэй. «Премьерство госпожи Мэй приходится на непростой период в наших отношениях», — подытожил Песков. Он сообщил, что, к сожалению, не может вспомнить положительного вклада Мэй в российско-британские отношения.
При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Евросоюз является главным экономическим партнером России. Кремль, сообщил Песков, следит за ситуацией с выходом Великобритании из ЕС, что сказывается на обстановке в Евросоюзе.
24 мая Тереза Мэй заявила о том, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это значит, что автоматически Мэй покинет должность главы правительства. Принять такое решение ее, сторонницу выхода Британии из Евросоюза, вынудили однопартийцы — из-за обновленного соглашения с ЕС по Brexit.