В Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских

По факту преступления возбуждено уголовное дело о насилии над представителями власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В подмосковном городе Пушкино 23-летняя женщина покусала и избила полицейских. Об этом сообщает пресс-служба главного Следственного управления Следственного комитета по Московской области. Инцидент произошел 22 мая.

«Девушка применила насилие в отношении двух стражей порядка, находящихся при исполнении должностных обязанностей», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Одним из пострадавших оказался участковый, он получил сотрясение головного мозга, ушибы и укусы. Другим стал сотрудник патрульно-постовой службы, он также получил укусы.

В отношении подозреваемой женщины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Расследование уголовного дела продолжается.