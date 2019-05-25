В Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 18:31
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Судебное заседание по делу Владимира Рыжука. г. Курган, полиция
По факту преступления возбуждено уголовное дело о насилии над представителями властиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В подмосковном городе Пушкино 23-летняя женщина покусала и избила полицейских. Об этом сообщает пресс-служба главного Следственного управления Следственного комитета по Московской области. Инцидент произошел 22 мая.

«Девушка применила насилие в отношении двух стражей порядка, находящихся при исполнении должностных обязанностей», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Одним из пострадавших оказался участковый, он получил сотрясение головного мозга, ушибы и укусы. Другим стал сотрудник патрульно-постовой службы, он также получил укусы.

В отношении подозреваемой женщины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Расследование уголовного дела продолжается.

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