25 мая 2019

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 15:25
Размер текста
-
17
+
Американские эсминцы, военный корабль, нью йорк, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
У военных судов США в Персидском заливе появилась угрозаФото: depositphotos.com

У Тегерана появилась возможность отправить военные корабли США «на морское дно» с помощью секретного оружия. О этом сообщил советник командующего Корпуса стражей исламской революции Мортеза Корбани в интервью агентству Mizan.

По данным Корбани, Вашингтон отправляет в Персидский залив пару боевых судов. В случае «малейшей глупости» с их стороны представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пообещал «отправить два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское», уточнил телеканал 360.

Корбани пояснил, что это угрозу приведут в действие при помощи двух «совершенно секретных» ракет, сообщило агентство Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...