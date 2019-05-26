Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

У Тегерана появилась возможность отправить военные корабли США «на морское дно» с помощью секретного оружия. О этом сообщил советник командующего Корпуса стражей исламской революции Мортеза Корбани в интервью агентству Mizan.
По данным Корбани, Вашингтон отправляет в Персидский залив пару боевых судов. В случае «малейшей глупости» с их стороны представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пообещал «отправить два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское», уточнил телеканал 360.
Корбани пояснил, что это угрозу приведут в действие при помощи двух «совершенно секретных» ракет, сообщило агентство Nation News.