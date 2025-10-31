Главный оппозиционер Беларуси оказался сотрудником разведки: как Протасевич влиял на протесты в республике

Протасевич признался в организации беспорядков в Беларуси в 2020 году Фото: facebook.com/pr0tez / Global Look Press

Роман Протасевич, бывший руководитель оппозиционного telegram-канала Nexta, на самом деле являлся сотрудником спецслужб республики. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя его нашумевшее задержание в 2021 году.

Протасевич был арестован после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске за участие в протестах и руководство каналом. Ему предъявили обвинение в заговоре с целью захвата власти и приговорили к восьми годам колонии, однако в 2023 году Лукашенко помиловал его.

Telegram-канал Nexta играл ключевую роль в организации массовых протестов в Беларуси в 2020 году. С августа того года канал стал главной площадкой для распространения информации и координации действий протестующих. Он публиковал новости, видео с мест событий и инструкции для участников демонстраций. Подробнее о том, какую роль сыграл telegram-канал Nexta в самых массовых за всю историю страны протестах — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Крупнейшие протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против результатов президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. По разным данным, в пик кризиса на улицы выходило до полумиллиона человек.

Кроме действующего президента, участвовать в выборах планировали оппозиционеры — банкир Виктор Бабарико, бизнесмен Валерий Цепкало и блогер Сергей Тихановский. В мае 2020 года Тихановского арестовали, и вместо него баллотировалась его жена Светлана. В июне задержали Бабарико по обвинению в отмывании денег. В июле ЦИК отказал в регистрации ему и Цепкало. В итоге единственным кандидатом от оппозиции стала Светлана Тихановская.

Сразу после закрытия участков 9 августа были опубликованы данные экзит-пола: Лукашенко получил 79,7% голосов, Тихановская — 6,8%. Несогласные с результатами вышли на улицы. Ночью начались столкновения с ОМОНом. Утром ЦИК огласила предварительные итоги: Лукашенко набрал 80,2% при явке 84,23%. «Майдана не будет», — заявил тогда президент. Но к вечеру протесты усилились и охватили крупнейшие города. За два дня силовики задержали около 5000 человек. В стране начались проблемы с интернетом, в Минске закрыли центральные станции метро. 11 августа Тихановская покинула страну. В ее штабе заявили, что она сделала это под давлением.

С 12 августа протестующие стали выстраиваться в «цепи солидарности» вдоль дорог с бело-красно-белыми флагами. В основном это были женщины. Одновременно начались забастовки на крупных заводах — МАЗе, МТЗ, МЗКТ, БелАЗе и других. 14 августа ЦИК объявила окончательные итоги: Лукашенко получил 80,1%. Спустя два дня в Минске прошел крупнейший митинг — Марш за свободу. По оценкам оппозиции, в нем участвовало от 200 000 до 500 000 человек, по данным государственных СМИ — менее 20 000.

17 августа Лукашенко выступил перед рабочими МЗКТ. Он заявил, что перевыборов не будет и предложил разработать новую конституцию. «Я когда-то уйду. Или через год, или через два. Но нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому», — сказал он. 23 августа тысячи протестующих дошли до Дворца независимости, но их остановили силовики. Лукашенко прилетел туда на вертолете с автоматом и в бронежилете.

30 августа прошел еще один массовый марш к Дворцу независимости. Помощник президента заявил, что переговоров с оппозицией не будет. Лукашенко снова появился с автоматом. С осени протестная активность снизилась, хотя воскресные марши продолжались до весны 2021 года. Всего погибли как минимум пять человек. Власти отрицают причастность силовиков к их гибели.

Продолжение после рекламы

«Хочу все исправить»: Протасевич признался в организации протестов

Роман Протасевич признал свою вину в организации массовых беспорядков в Беларуси в 2020 году. Telegram-канал Nexta играл главную роль в координации протестов в Минске и других городах страны. Протасевич признал вину сразу после предъявления обвинений по статье 342 УК Беларуси.

«Мои призывы способствовали тому, что на улицах начались беспорядки. Минск три дня жил в хаосе», — заявил блогер в программе «Марков. Ничего личного» на белорусском телеканале ОНТ.

За несколько дней до интервью мать Протасевича утверждала, что к нему применяли пытки. Журналисты и медики также заметили на кадрах следы, похожие на последствия физического насилия. Сам Протасевич отрицал применение пыток. Однако российская телеведущая Ольга Скабеева заметила на его запястьях следы, похожие на отметины от наручников. Во время интервью у журналиста дрожал голос, а в конце он расплакался. Блогер заявил, что больше не намерен заниматься политикой. «Я хочу жить обычной спокойной жизнью, завести семью и детей», — сказал он.

Протасевич был задержан 23 мая 2021 года, когда летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолет экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. После посадки белорусские силовики задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Лукашенко утверждал, что информация о минировании поступила из Швейцарии, и экипаж сам принял решение о посадке в Минске. Однако в варшавском аэропорту заявили, что не получали запросов на экстренную посадку и готовы были принять самолет.

Как Nexta стал главным каналом протестов

Аудитория telegram-канала Nexta за неделю выросла с 300 тысяч до двух млн пользователей во врем протестов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В августе 2020 года, в день президентских выборов в Беларуси, власти практически полностью отключили в стране интернет. Новостные сайты не работали, социальные сети не грузились. В этих условиях единственным, хоть и работающим с перебоями, источником связи оставался мессенджер Telegram, который пропускал текстовые сообщения.

Именно в этот момент telegram-канал Nexta Live превратился в центральный узел информации для всей страны. Пока официальные СМИ молчали или давали одностороннюю картину, Nexta круглосуточно публиковал оперативные сводки, фото и видео с протестов, которые присылали сами пользователи. Канал работал с невероятной скоростью, становясь главным источником не только для белорусов, но и для всего мира. Результат был оглушительным: всего за неделю аудитория Nexta выросла с 300 тысяч до двух миллионов подписчиков. Однако за эту популярность основателям канала пришлось заплатить высокую цену — против них были возбуждены уголовные дела, и их объявили в розыск.

Продолжение после рекламы

Кто стоит за Nexta и как все начиналось

Создателем Nexta является Степан Путило (внесен в Беларуси в список террористов), выходец из журналистской семьи. Еще в 2015 году, в 17 лет, он запустил одноименный Youtube-канал. Название «Nexta» — это комбинация английского слова «next» (следующий) и белорусского «нехта» (кто-то), что символизировало «следующее поколение» и некого таинственного единомышленника.

Изначально канал в сатирической форме освещал политические новости Беларуси, пытаясь говорить с молодежью на ее языке. Настоящий прорыв случился в 2019 году, когда Путило выпустил разоблачительный документальный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал миллионы просмотров и был признан властями «экстремистским». Осенью 2018 года, по совету друзей, Степан создал telegram-канал Nexta Live, который быстро начал набирать аудиторию.

Позже к проекту присоединился опытный журналист Роман Протасевич, который был вынужден бежать в Польшу, спасаясь от давления властей. Вместе они сформировали небольшую команду из четырех человек, которая и управляла каналом.

Как работал канал во время протестов

Telegram-канал Nexta являлся главным источником информации во время массовых протестов в Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Nexta функционировал как краудсорсинговое медиа. Тысячи людей по всей стране присылали в специального анонимного бота новости, фото и видео. Команда работала по 18-20 часов в сутки, стараясь проверять информацию по двум источникам и отдавая приоритет видеофайлам, которые сложнее подделать.

В условиях информационной блокады Nexta стал не просто новостным каналом, а инструментом координации. Он публиковал призывы выходить на акции, инструкции о том, как вести себя при задержании, и маршруты шествий. Уникальность Telegram, который продолжал работать даже при отключенном интернете (через VPN и прокси), сделала Nexta рупором протеста.

На что жил проект

Канал Nexta зарабатывал на рекламе и донатах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Nexta заявлял, что существует исключительно на доходы от рекламы. Модель была простой: они продавали рекламные посты в своем канале, которые висели 24, 48 или 72 часа, а затем удалялись. Стоимость зависела от времени показа. По словам команды, из-за огромной аудитории реклама была дорогой и приносила достаточно для жизни.

При этом основатели подчеркивали, что тщательно фильтруют рекламодателей, отказываясь от сотрудничества с сомнительными финансовыми пирамидами, букмекерами и прочими «лохотронами». Также на сайте проекта можно было сделать пожертвование через PayPal. Команда категорически отрицала получение иностранных грантов, настаивая на финансовой самостоятельности.

Продолжение после рекламы