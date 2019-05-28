Антон Алиханов заявил, что неофициальное трудоустройство — это ограбление всех жителей региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал свои слова о том, что очереди в детские сады — это проблема родителей. В разговоре с «URA.RU» он подчеркнул, что фраза была вырвана из контекста.

В ходе конкурса стартапов «Бизнес Баттл» один из участников пожаловался на низкий процент официально трудоустроенных граждан. Алиханов отметил, что прием на работу без оформления документов является ограблением всех жителей региона. «Когда вы, или ваша жена, или еще кто-то не сможет попасть в детский сад по очереди, это не моя проблема, это ваша проблема. И вы туда не можете попасть, потому что вы недоплатили налоги», — цитирует «Новый Калининград.Ru» главу региона.

«Данная публикация не просто вырвана из контекста, она является полным перевиранием того, что было сказано, даже не до потери смысла, а до полной противоположности тому, что говорилось. Коллег [журналистов издания „Новый Калининград.Ru“] на этом мероприятии не было. Каким образом они получили эту информацию, совершенно неясно», — пояснил «URA.RU» Алиханов. По его словам, корреспонденты местного издания не в первый раз «занимаются подлогами и манипуляциями».

На мероприятии Алиханов сообщил, что проверял работу сотрудников стройплощадки онкологического центра, где дочерняя компания одного из крупных калининградских застройщиков якобы предоставила ему поддельные трудовые договоры.