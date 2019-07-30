Югорчанин через суд добился права служить в армии

Военный комиссариат Нижневартовска через суд обязали взять в армию призывника с уголовным прошлым (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нижневартовский городской суд удовлетворил иск мужчины из Нижневартовска, который требовал предоставить ему право проходить службу в армии. Об этом «URA.RU» стало известно из материалов суда.

«Житель Нижневартовска обратился с иском в городской суд о признании незаконным решения военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района о его негодности для службы по призыву. Судья иск удовлетворила», — рассказал агентству сотрудник Нижневартовского горсуда.

Истец ранее получил повестку, но на службу не был призван из-за того, что в прошлом в отношении него было возбуждено уголовное дело. В военном комиссариате подтвердили данный факт. «У нас существует план по призыву подобных парней. Если есть уголовное прошлое, вне зависимости от того, прекратилось дело по примирению сторон или нет — это уже отдельная категория. На этот призыв плана от нижневартовского военкомата по таким призывникам не было», — рассказали на условиях анонимности в военном комиссариате Нижневартовска.

Там же добавили, что не решили, будут ли опротестовывать право призывника на службу в армии.