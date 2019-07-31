Экономист призвал не обольщаться из-за падения цен в России

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Магазин. Супермаркет. Никитинские ряды. Проспект. Алое поле. Продукты. Челябинск., продукты, фрукты
Причина снижения цен на продукты летом кроется в урожайностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Недельное снижение потребительских цен летом является обычном явлением, за которым последует сезонное повышение стоимости продуктов. Такое мнение в беседе с «URA.RU» выразил старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Так эксперт прокомментировал сообщение Росстата о снижении общего уровня цен на продукты за неделю на 0,1%.

«Летняя дефляция (снижение общего уровня цен на товары и услуги — прим.ред.) — это обычное явление, которое происходит во многих странах. Причина банальна — новый урожай. Зимой тепличные овощи и фрукты дороже, чем грунтовые летом», — пояснил Жаворонков. По его словам, в связи с этим цена на некоторые товары с течением сезонов года может изменяется в разы. В пример экономист привел стоимость азербайджанских помидоров. «Летом они могут стоить 150-200 рублей за килограмм, а зимой — 350, 400, 500 рублей», — отметил эксперт.

Собеседник агентства уточнил, что в связи с сезонностью цены меняются не на все продукты. «Но в целом фактор летней урожайности является главенствующим. Здесь нет никаких сюрпризов, скорее, было бы удивительно, если бы летом этого не происходило», — подчеркнул Жаворонков.

Ранее Росстат сообщал, что с 23 по 29 июля стоимость сахара-песка уменьшилась на 1,2%, подсолнечное масло подешевело на 0,3%, а цены на полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречневую крупу упали на 0,2%. Также стали доступнее огурцы, картофель, морковь и лук. Последний раз такая дефляция происходила в начале сентября 2017 года, пишет «Ридус».

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