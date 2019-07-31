В России впервые за два года снизились цены

В России впервые за два с половиной года зафиксирована дефляция — снижение общего уровня цен на товары и услуги. По информации Росстата, потребительские цены в стране за неделю упали на 0,1%.
«За период с 23 по 29 июля уменьшилась стоимость сахара-песка (на 1,2%), подсолнечного масла (0,3%), полукопченых колбас, сосисок, сарделек, маргарина и гречневой крупы (0,2%)», — отмечается в отчете Росстата. Также, по данным ведомства, произошло снижение цен на огурцы (4%), картофель (3,3%), морковь (3,2%) и лук (2,5%).
Последний раз недельная дефляция в РФ, как подчеркивают в Федеральной службе государственной статистики, наблюдалась еще в начале сентября 2017 года.
Ранее «URA.RU» сообщало, что, по данным Росстата, в 2018 году цена на капусту превысила уровень инфляции в 17 раз. Так, инфляция в прошлом году составила 4,3%, а стоимость капусты взлетела на 72,8%. Скачок цен коснулся также яиц и сахара, напоминает агентство Nation News. Эти продукты подорожали на 28,3 и 25,9% соответственно.
В середине июля сообщалось, что оптовая цена на сахар в России побила пятилетний минимум, составив 26,9 рубля за килограмм. В ноябре прошлого года, когда сахар в опте впервые стал дешеветь, его цена в среднем составляла 37 рублей. Причиной динамики стали хороший предыдущий урожай сахарной свеклы, переходящие остатки сахара и хорошие ожидания по новому урожаю.