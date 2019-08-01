В ХМАО власти запрещают выступление шапито, из которого убежал кенгуру

Цирк из Новосибирска гастролирует по всей Югре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Пойковский (ХМАО) разгорелся скандал из-за того, что местные власти отказали цирку из Новосибирска в выступлении на муниципальной территории. Об этом «URA.RU» сообщила старший администратор шапито Алена Евдокимова.

По словам работницы цирка, они заранее согласовали свой приезд с администрацией Пойковского. Однако когда шатер был установлен, чиновники отказали им в проведении представлений. «В администрации нам говорят, чтобы мы сворачивались и уезжали без объяснения причин, хотя жители нам рады. Хоть какое-то развлечение. Нам не дают точки подключения ни к электричеству, ни к воде, что конечно очень плохо для наших животных», — сообщила Евдокимова.

Глава Пойковского Алла Бочко в беседе с корреспондентом «URA.RU» опровергает информацию о том, что представители цирка заранее подавали документы на согласование. «Это нужно делать за 30 дней, сроки не были соблюдены. У меня нет уверенности в том, что конструкция шапито безопасная. А если во время циркового представления произойдет какое-то ЧП, то кто будет нести за это ответственность? Туда же придут сотни людей вместе с детьми. Мы предложили провести им свое шоу в стационарном помещении, получили в ответ отказ. Пусть сворачиваются и уезжают», — прокомментировала Бочко.

Между тем, представители шапито говорят о том, что продали уже почти все билеты на выступление в Пойковском, которое запланировано 3 августа и намерены его провести. Шатер вмешает почти тысячу человек. Состоится ли в итоге шоу, пока неизвестно. Ранее «URA.RU» уже сообщало, что во время гастролей в Ханты-Мансийска из этого шапито убежал кенгуру. На его поиски ушло двое суток.