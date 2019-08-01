Журналист Reuters оконфузился перед Захаровой

На состоявшемся в Москве брифинге официального представителя МИД РФ Марии Захаровой корреспондент агентства Reuters не смог произнести заранее приготовленный вопрос. После этого журналист предложил спикеру самой прочитать вопрос на экране его смартфона.
Ситуация настолько позабавила Захарову, что перед тем, как отвечать, она вспомнила анекдот про наглых студентов, которые приходят на экзамены без подготовки, сообщает
Вопрос, который так и не смог озвучить журналист, касался ситуации с выдачей виз американским преподавателям, работающим в школе при посольстве. Захарова уточнила, что в данной проблеме «достигнуты определенные подвижки». В то же время, по ее словам, Россия выступает как за решение вопроса в предоставлении виз вспомогательному персоналу посольств, так и в целом за выход из визового кризиса между двумя странами.