В Югре вице-мэр, не успевший себя проявить, уходит в отставку

Андрей Клюшин пришел на работу в администрацию Сургутского района в апреле Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель главы Сургутского района Андрей Клюшин, который курировал управление кадров, общественных связей и юридический комитет, написал заявление об увольнении, проработав всего 3,5 месяца. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он больше не смог вытерпеть жесткого отношения к себе со стороны руководства», — рассказал инсайдер. На сайте администрации Сургутского района содержится информация о том, что Клюшин несколько месяцев находился в кадровом резерве и прибыл в Сургут из Оренбургской области, где работал до этого руководителем аппарата администрации Новоорского района.

Сам вице-мэр в беседе с журналистом агентства заявил, что увольняется из-за климата и переезжает обратно в Оренбург. «Пожив здесь немного, я понял, что детям будет очень тяжело адаптироваться под суровый северный климат. Поэтому я принял решение не подвергать их здоровье и иммунную систему опасности. [Глава Сургутского района] Андрей Трубецкой не оказывал никакого влияния на принятое мною решение. Он отличный руководитель, и я рад нашему знакомству», — заявил Клюшин.

Между тем еще один источник «URA.RU», близкий к мэрии Сургутского района, сообщил, что Клюшин стал четвертым по счету человеком, который брался за кураторство управления общественных связей, кадров, юридического комитета с момента работы Трубецкого в качестве главы муниципалитета. «Эта должность часто остается вакантной. По состоянию на июль в кадровом резерве никто не стоит», — рассказал инсайдер.