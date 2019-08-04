Бузова объяснила, что делать с мужчинами, которые «лайкают фото других баб»

Певица, ведущая «Дом-2» Ольга Бузова советует подальше держаться от мужчин, которые ставят лайки под снимками других женщин в социальных сетях. По ее мнению, «лайкеры» не достойны серьезных отношений.
«Если ваши мужики лайкают фото других баб, ни в чём себе не отказывайте! Отлайкайте им мозги по полной. А вообще, лучше от этих #лайкеров держаться подальше», — советует Бузова своим подписчицам Instagram.
«У нормального мужика нет инстаграма, ему некогда, он деньги зарабатывает», отреагировала на пост певицы irashumova. «А разве лайки влияют на отношения?» — недоумевает ska4kova.
Ранее стало известно, что Ольга Бузова, у которой в соцсети более 16 млн подписчиков, вошла в топ-5 наиболее популярных блогеров. По данным журнала Forbes, один пост ведущей стоит в соцсетях около миллиона рублей.