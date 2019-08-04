Вице-премьер Италии назвал Путина «великим»

Вице-премьер, глава министерства внутренних дел Италии и лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини назвал президента России Владимира Путина великим лидером. Об этом он заявил во время партийного праздника в курортном городе Червия.
«Путин — это великий президент», — заявил Сальвини. Следом он отметил, что высказался об этом, потому что искренне считает так, а не потому что ему «заплатили, как утверждают некоторые газеты». Вице-премьер добавил, что своей работой будет добиваться хороших отношений с Россией. Среди других политических фигур, заслуживающих уважения, итальянский чиновник назвал президента США Дональда Трампа, бразильского лидера Жаира Болсонару, а также главу правительства Венгрии Виктора Орбана, пишет РИА «Новости».
Сальвини известен пророссийской позицией, он неоднократно высказывался за снятие санкций с Москвы. В начале июля итальянский вице-премьер говорил, что Путин станет одним из тех, кто «оставит след в истории», напоминает агентство Nation News. Ранее он одним из первых принес соболезнования после гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ России «Лошарик», добавляет «Пятый канал».