Певец Дима Билан разочаровался в современных идеалах: «На первый план выползает голый зад»

Дима Билан признался, что не видит будущего в современной музыке Фото: Кадр из эфира «Первого канала»

Певец Дима Билан считает, что в стране утрачены прежние идеалы, а сознанием молодых людей теперь управляют звезды Instagram. В соцсети артист рассуждает о том, что еще 10 лет назад было стремление к личностям, у которых «были стержневые характеры и четкое понимание где белое, а где черное». Певец опубликовал выдержки из своих мемуаров под названием «Планета Билан».

«Вспоминая своих педагогов, многие из которых прошли войну и преподавали в Гнесинке, где я учился, еще могли доносить эти всполохи добра и честности, достоинства! Когда ученик 4-го курса композиторского отделения не смел назвать себя композитором, потому что понимал, каковы идеалы и сколько еще нужно до них идти! А сейчас условный Моргенштерн какой-нибудь уже кричит, что он бог и композитор, а мне стыдно слышать все это!», — пишет артист.

Билан сожалеет о том, что под натиском «информационного мусора» оказались никому не нужны настоящие таланты. «Накаченный пресс или бицепс в Инстаграмм набирают куда больше знаков „лайк“, чем композитор, мучительно создающий свое произведение год, — отмечает певец и продолжает говорить о том, что бездарным людям легко живется. — Сегодня на первый план выползает „голый зад“, в этом нет ничего гениального — он есть у всех, и ведь верх успеха и таланта сегодня — это правильно наложить макияж». Он отметил, что пытается не провалисья в эту «топь», пусть и в своем легком жанре поп-музыки. «Против армии нынче ярко и мощно орущих „нескромных людей“, или не думающих, не копающихся в себе людей — я как просто один человек в поле — беззащитен перед молнией! один не может бороться против системы», — заключает артист. Ранее Билан рассказал о подорванном здоровье на шоу «Голос».