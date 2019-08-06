В Тунисе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю туристку из России

В Тунисе пьяный водитель сбил 14-летнего подростка из России Фото: depositphotos.com

В тунисском городе Монастир пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку из России, приехавшую отдыхать на курорт вместе с родителями. Мать погибшей не исключает, что местные власти могут оставить виновного без наказания.

В тот день, 4 июня, по словам матери погибшей, она осталась с приболевшим младшим сыном в гостинице, а ее муж, старший сын и дочь поехали на рынок в Медину. «Там шестиполосная дорога, которую надо перейти, чтобы сесть на автобус. Дочка шла по пешеходному переходу. Первый водитель остановился, а второй на белой Audi вылетел на огромной скорости и сбил ее», — рассказала женщина телеканалу 360. За рулем, как оказалось, находился пьяный мужчина.

Водители из других авто кинулись помогать ребенку, которого вскоре реанимобиль доставил в больницу. Местным врачам не удалось спасти ребенка. Начальник полиции перед отъездом от места ДТП сказал родителям, что водителю грозит не менее 15 лет тюрьмы, однако позже помощница местного адвоката сообщила, что законы Туниса строги только к иностранацам. На деле мужчина, который сидел за рулем в нетрезвом виде может отделаться двумя месяцами тюрьмы и штрафом в пользу государства. Родственнику семьи, который недавно звонил в российское консульство, вовсе сказали, что из-за коррумпированной власти виновник смертельного ДТП может избежать наказания. Сейчас родители погибшего подростка пытаются узнать дату и место суда.