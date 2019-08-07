В России оценили последствия выводов британской полиции по делу Скрипалей

Отношение британцев к России в ближайшее время не изменится, уверен политолог Фото: pixabay/Pixabay License

Позиция руководства Великобритании в отношении России не изменится после сообщений о том, что Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности руководства РФ к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил политолог Вячеслав Данилов.

«Есть большой объем интеллектуальных и политических инвестиций в то, чтобы негативное отношение к Москве сохранялось. Так что я боюсь, что информация от Скотланд-Ярда вряд ли изменит отношение британского истеблишмента к российскому», — отметил эксперт. «Надеяться и верить, что политика Запада развернется хотя бы на один градус в сторону России [после сообщений СМИ], не приходится», — добавил Данилов.

Кроме того, информация о непричастности Кремля к отравлению Скрипалей, не отразится на международном имидже России, уверен политолог. «Изменение имиджа — это достаточно серьезная работа со СМИ. И западный обыватель, который чрезмерно доверяет СМИ, находящимся под контролем истеблишмента, вряд ли сам по себе будет считать, что русские несколько лучше того, как о них пишут», — объяснил Данилов.

Как писало «URA.RU», накануне The Guardian сообщило, что полиция не смогла найти доказательств причастности руководства РФ к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года. Ранее на основании подозрений в причастности Москвы к инциденту руководство США ввело два пакета антироссийских санкций.