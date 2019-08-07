Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей

Британские силовики выступили с новым заявлением по поводу отравления экс-сотрудника ГРУ Фото: unsplash/

новость из сюжета Отношения России и Британии после отравления Скрипаля

Британская полиция не смогла получить доказательства причастности президента России Владимира Путина и властей РФ к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает издание The Guardian.

«У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение в отношении президента России, никаких доказательств этому на данный момент не обнаружено», — цитирует издание руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По данным британских властей, их отравили ядовитым веществом «Новичок». Почти сразу после инцидента Лондон обвинил во всем Россию, в то время как Москва впоследствии неоднократно опровергала какую-либо причастность к произошедшему. 2 августа, как напоминает RT, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против РФ из-за «дела Скрипалей». Правда, ограничительные меры будут носить формальный характер и не окажут влияния на экономику РФ.

В начале августа сам Скрипаль позвонил родным и завил, что не намерен когда-либо возвращаться в Россию. Разговор длился не больше пяти минут, в ходе беседы бывший разведчик признался хотел бы увидеться с родственниками, но в ближайшее время этого точно не произойдет.