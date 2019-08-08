Для лентяев в ООН прописали правила успешной жизни во всем мире

Лентяи могут сделать свой вклад в развитие мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На официальном сайте ООН опубликовали «Руководство по спасению мира для лентяев». Во всемирной организации считают, что каждый может внести свою лепту в борьбе за экологию, равенство женщин и развитие устойчивого экономического роста.

В инструкции указано, что «каждый человек на Земле, даже самый безразличный и ленивый, — часть решения», если он будет следовать нескольким простым правилам, пишет РЕН ТВ. Одно из правил можно начать выполнять, не вставая с дивана. Например, подключить бытовую технику к удлинителю и выключать его, когда техника не используется. Счета лучше оплачивать через Интернет — сократится использование бумажных квитков и, как следствие, перестанут вырубаться в большом количестве леса.

Принятие ванны в ООН рекомендуют заменить непродолжительным душем, чтобы сэкономить воду. Специалисты также советуют перейти с животной пищи на растительную. Предпочтение стоит отдавать фруктам и овощам вместо употребления в пищу мяса, так как на животную пищу тратится значительно больше ресурсов. Продукты необходимо покупать в минимальной упаковке, а также использовать многоразовую посуду, чтобы уменьшить количество отходов и свалок, которые убивают планету.

Специалисты ООН также обратили внимание на то, что женщины получают зарплату на 10-30% меньше мужчин за ту же самую работу. «Неравенство в оплате труда сохраняется во всех странах мира», — отмечается в руководстве. В ООН считают, что придерживаясь нехитрых правил, можно в максимально короткие сроки достичь устойчивого развития мира.