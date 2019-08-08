ФАС возбудила дело против Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»

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Старт продаж новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Москва, смартфон, айфон, apple, iPhone 6s
На Apple пожаловались из-за контроля рынка приложенийФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Американская корпорация Apple злоупотребляет своим положением на рынке распространения приложения для IOS. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая возбудила против компании уголовное дело.

Жалобу на Apple подал разработчик антивирусных программ «Лаборатория Касперского», передает RT. «Apple необоснованно отклонила обновление приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Но в то же время Apple ввел свое точно такое же приложение Screen Time», — говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

От действий Apple пострадали еще 11 разработчиков. Украинский разработчик Kidslox и испанская компания Qustodio уже подали антимонопольную жалобу на американскую корпорацию в Европейскую комиссию. Разработчики жалуются на пункт лицензионного соглашения, в котором говорится, что Apple имеет право отклонять любые приложения без каких-либо оснований.

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