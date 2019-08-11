Россия войдет в четверку стран с самым большим запасом золота

Россия может обогнать Саудовскую Аравию по количеству золота Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему международных резервов, куда включаются валюта, золото и специальные права заимствования. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит», — пишет РБК со ссылкой на агентство.

Золотовалютные резервы РФ за четыре года выросли на 45% и достигли 518 млрд долларов. В это же время показатели Саудовской Аравии по информации на июнь составляют 527 млрд долларов, хотя в 2015 году достигали 600 млрд долларов, приводит агентство данные международного валютного фонда (МВФ)

Аналитики агентства считают, что негативное влияние на рынок нефти продолжится и это приведет к тому, что страна вынуждена будет продолжать тратить и уступит России четвертое место в рейтинге международных резервов. Третье место в нем занимает Швейцария, второе — Япония, первое — Китай.