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В Югре власти потратили 26 миллионов рублей на забор из мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Идею ограждения из вторсырья нижневартовские власти «подсмотрели» у ЕкатеринбургаФото департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В Нижневартовске вдоль дорог установили заборы из пластиковых бутылок, канистр и пробок. На новые сооружения было потрачено 26 млн рублей. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«В случае, если происходит ДТП и машина врезается в такое ограждение, оно просто слетит с петель, а машина получит меньше повреждений», — приводят в мэрии слова директора МКУ Нижневартовска «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству» Виталия Проскурякова.

Готовые секции в Нижневартовск везут из Екатеринбурга, где такие ограждения устанавливают уже пять лет. По словам представителя фирмы-изготовителя забора, изделие экологически безопасное, не требует окрашивания, не деформируется и не подвержено коррозии. До конца августа в «столице Самотлора» построят почти 10 км пластиковых ограждений.

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