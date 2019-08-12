Пушков обвинил американцев в лицемерии

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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков считает, что США хочет использовать Китай в своих целяхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что США «упражняется в лицемерии», пытаясь привлечь Китай к переговорам по Договору об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Мнение российский политик высказал в своем Twitter.

«Ссылки США на необходимость привлечь к переговорам о ракетах средней дальности КНР — упражнение в лицемерии», — написал сенатор. По его словам, такими мерами американская сторона пытается обеспечить себе «некое алиби решения» по выходу из ДРСМД.

Член Совета Федерации подчеркивает, что Пекин не интересуют такие переговоры, о чем он неоднократно заявлял. «В Вашингтоне это хорошо знают», — отметил Пушков.

ДРСМД прекратил действовать 2 августа по инициативе США, напоминает RT. После этого президент РФ Владимир Путин объявил о возобновлении гонки вооружений с Америкой. В Белом доме позже заявили, что одной из причин выхода Штатов из договора стал Китай.

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