Пушков обвинил американцев в лицемерии

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что США «упражняется в лицемерии», пытаясь привлечь Китай к переговорам по Договору об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Мнение российский политик высказал в своем Twitter.
«Ссылки США на необходимость привлечь к переговорам о ракетах средней дальности КНР — упражнение в лицемерии», — написал сенатор. По его словам, такими мерами американская сторона пытается обеспечить себе «некое алиби решения» по выходу из ДРСМД.
Член Совета Федерации подчеркивает, что Пекин не интересуют такие переговоры, о чем он неоднократно заявлял. «В Вашингтоне это хорошо знают», — отметил Пушков.
ДРСМД прекратил действовать 2 августа по инициативе США, напоминает RT. После этого президент РФ Владимир Путин объявил о возобновлении гонки вооружений с Америкой. В Белом доме позже заявили, что одной из причин выхода Штатов из договора стал Китай.