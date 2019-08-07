В Вашингтоне назвали Китай причиной разрыва договора о ракетах

Китай стал одной из причин выхода Соединенных Штатов Америки из договора об уничтожении ракеты средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Отвечая на вопрос о том, почему США рассматривают вопрос размещения ранее запрещенных договором ракет на Дальнем Востоке, Болтон назвал этот шаг ответной мерой на действия Китая. «Это потому, что у Китая развернуты уже тысячи таких ракет. Они не были участниками договора о ядерных РСМД, так что они свободно могли это делать», — приводит РИА «Новости» слова советника Белого дома.
Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа по инициативе США. после этого министр обороны страны Марк Эспер объявил, что американские ракеты наземного базирования должны появиться в Азии как можно скорее. Президент России Владимир Путин после этого объявил о возобновлении гонки вооружений с США.