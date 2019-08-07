06 августа 2019

В Вашингтоне назвали Китай причиной разрыва договора о ракетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Белый дом обвинил Китай в разрыве договора о ракетахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Китай стал одной из причин выхода Соединенных Штатов Америки из договора об уничтожении ракеты средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Отвечая на вопрос о том, почему США рассматривают вопрос размещения ранее запрещенных договором ракет на Дальнем Востоке, Болтон назвал этот шаг ответной мерой на действия Китая. «Это потому, что у Китая развернуты уже тысячи таких ракет. Они не были участниками договора о ядерных РСМД, так что они свободно могли это делать», — приводит РИА «Новости» слова советника Белого дома.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа по инициативе США. после этого министр обороны страны Марк Эспер объявил, что американские ракеты наземного базирования должны появиться в Азии как можно скорее. Президент России Владимир Путин после этого объявил о возобновлении гонки вооружений с США.

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