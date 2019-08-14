Наркодилеры из Украины терроризируют жителей ХМАО через месенджеры

Югорские полицейские отмечают новую волну активности драг-дилеров из Украины. По словам сотрудника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков в Нижневартовске (ОБНОН), реклама запрещенных веществ приходит случайным людям.
«Еще год назад основным способом купить наркотики через интернет были анонимные браузеры и связанные с ними сайты, а также Telegram, а потребитель должен был еще найти продавца, то в последнее время мы фиксируем рассылки через Viber», — рассказал «URA.RU» информатор.
По его словам, номера телефонов, с которых по Viber приходит реклама, начинаются с префиксов +375 и +380 (Белоруссия и Украина, соответственно), но привлечь к ответственности наркодилеров крайне сложно. «Они к наркотикам не прикасаются, а только присылают информацию, где можно купить хоть героин, хоть кокаин. Способы „накрыть“ их есть, но это уже относится к служебной информации», — добавил сотрудник ОБНОНа.
Руководитель фонда «Страна без наркотиков.Югра» Эдуард Гиниатуллин подтверждает информацию анонимного источника. «60% задержанных — украинцы, приезжающие сюда из Донецкой республики. Там настоящий вербовочный центр. Только вчера был задержан парень из Донецка, который три недели закладки разносил, а руководство магазина и спамеры, вероятно, находятся там же», — заключил Гиниатуллин.
Ранее «URA.RU» писало, что в Тюмени под суд отправился уроженец Югры, открывший интернет-магазин для продажи наркотиков, которые распространял через тайники.