В Кремле рассказали об ориентирах Путина при выборе кандидатов в губернаторы

Партийная принадлежность никогда не являлась приоритетной при выборе президентом России Владимиром Путиным кандидатов в губернаторы. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, комментируя заявления кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, назвавшего себя в дебатах «беспартийным», и объясняя принципы отбора претендентов на высокий пост (Беглов был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга 3 октября 2018 года).
«Президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, так называемый послужной список кандидатов и профессиональные качества. Безусловно, партийность — это фактор, но в первую очередь идет ориентирование на профессиональные качества», — объяснил Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что «не обладает информацией», как главе государства была представлена кандидатура Беглова — как члена партии «Единая Россия» или же как беспартийного.