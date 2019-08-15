Первым делом пилот позвонил жене Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене. Его первые слова были: «Любимая, привет! Все хорошо, все живы».

«Дамир позвонил мне в 8.40, когда у него появилась возможность (посадка произошла примерно в 8.20 по уральскому времени). Я всегда за него переживаю, но не считаю героем — считаю его хорошим человеком и мужем, — сказала „URA.RU“ жена летчика Наталья Юсупова. — Дамир стал пилотом в уже сознательном возрасте, это его второе образование. До сих пор не могу поверить в происходящее. Мне кажется, это сон какой-то».

У летчика-героя, спасшего 226 пассажиров, двое детей — младшему три года, он еще не понимает, что случилось. Старшей дочери семь лет, она сказала «URA.RU», что гордится папой. Наталья рассказала, что всегда волнуется за мужа. «Первое время не спала, работать не могла». Но, говорит, что все равно будет отпускать его в полеты. «Это его мечта, его выбор. Страшно, хотя мы познакомились в полете. Летели одним рейсом и его место оказалось рядом с моим», — добавила Наталья.

Ранее «URA.RU» писало, что Дамир Юсупов сумел посадить А-321-211 в поле после того, как оба двигателя загорелись после того, как в них попали чайки. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла успешно, лишь 23 человека получили незначительные травмы.