Югорчане ополчились против цыганки с ребенком на руках

Полиция Сургута уже проверила цыганку Фото: Adam Jones/Flickr

В соцсетях активно обсуждают фотографию из Сургута с цыганкой и мальчиком славянской внешности без сознания у нее на руках. Интернет-пользователи опасаются за его состояние и подозревают женщину в применении медикаментов или даже похищении ребенка. Такими комментариями полны многочисленные паблики в социальных сетях и telegram-каналы.

«Очевидно, что мальчик находится в ненормальном состоянии, что и вызывает беспокойство жителей. Некоторые пишут, что малыш очень похож на 3-летнего Колю Бархатова, который 13 августа пропал в омском селе Новологиново», — написал телеграмм-канал «Кашин.гуру».

«По поводу цыганки с ребенком — беленьким мальчиком лет пяти, предположительно без сознания. Вчера ее видели с ребенком в 25 мкр. Мое сообщение в УВД приняли, потом перезвонил оперативный дежурный по имени Михаил Сорокин. О цыганке они в курсе, разбираются. Задерживали ее вчера. О том, почему наряд милиции ее отпустил и не забрал в отделение, сказать не может», — сообщила у себя в аккаунте сургутянка Елена Курилова, сообщение которой затем было растиражировано в соцсетях.

Однако в пресс-службе УМВД по Сургуту корреспонденту «URA.RU» сообщили, что ажиотаж в интернете не имеет под собой оснований: «Женщина является гражданкой РФ, проживает в другом регионе. Приехала в Сургут по делам и собирается скоро вернуться домой. Ребенок является ее сыном, она предъявила документы, которые это подтверждают». Впрочем, в сургутской полиции добавили, что из-за поднятого резонанса, который вышел даже за пределы региона, они собираются еще раз, теперь уже со всей строгостью, проверить цыганку, попрошайничающую на улицах.