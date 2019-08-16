Пригожин и Валерия рассказали, на что рассчитывают жить в старости

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что вместе с супругой, певицей Валерией, в старости рассчитывает на поддержку детей. По его словам, на пенсию они не рассчитывают и деньги в банк не откладывают.
«Банки, особенно западные, готовы только получать, но делиться с клиентом они не хотят. У меня было много случаев в российских банках, когда я доверял им деньги и все терял», — признался музыкант в интервью порталу Teleprоgramma.pro.
Несколько лет назад супруги начали бизнес по доставке полезной еды, однако пока он является убыточным. Однако продюсер не теряет надежды, что рано или поздно компания сможет выйти на большой рынок.
Однако, по признанию Пригожина, они с Валерией рассчитывают на то, что достойную старость им обеспечат дети (их у пары шестеро), так как в последнее время все инвестиции были вложены в их учебу за границей. «Сейчас учеба закончилась, и мы видим, что парочка из шестерых — это уже наш надежный тыл», — поделился продюсер.
Ранее продюсер, как писало «URA.RU», выступил против того, чтобы 17-летние россиянки были «сосудом для родов»