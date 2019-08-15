Продюсер Пригожин выступил против того, чтобы 17-летние россиянки были «сосудом для родов»

Иосиф Пригожин заявил, что в его регионе в 24 года девушку считают уже старой для родов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Девушки не должны быть просто сосудом для родов. Таким образом музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал данные Росстата о том, что в прошлом году пятеро 17-летних россиянок стали мамами в пятый раз.

«Любой человек должен получить образование и знания и не быть просто сосудом для родов», — заявил Пригожин в разговоре с агентством Nation News. При этом он подчеркнул, что на Кавказе, где он родился, считается нормальным рожать в 16 и 18 лет. Он отметил, что в 24 года в этом регионе девушку уже считали старой, хотя, по его мнению, рожать в этом возрасте «как раз хорошо».

Он посетовал на то, что сам стал отцом в 19 лет и ничего не мог дать своему ребенку. «Я только начинал свою жизнь, я еще искал деньги, учился», — отметил Пригожин.

Как писало ранее «URA.RU», демограф рассказал, где в России больше всего многодетных несовершеннолетних. Оказалось, что на территории Северного Кавказа и в Тыве живут россиянки, родившие более одного ребенка в несовершеннолетнем возрасте. Матерями становятся даже 12-летние девочки, передает RT. По мнению омбудсмена Челябинской области Ирины Буториной, подобные случаи должны быть на контроле у полиции.