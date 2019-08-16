Впервые в истории России вор в законе отказался от титула

Олег Мухаметшин был сторонником бывшего главного авторитета РФ Деда Хасана Фото: скриншот видео YouTube, канал ВОРЪ & ЗАКОННИКЪ

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Москвич Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, отказался от титула вора в законе. С таким заявлением он обратился к начальнику московской полиции. Мухаметшин стал первым в России криминальным авторитетом, кто отказался от своего «звания».

«На вопрос полицейских о мотивах, побудивших его на этот шаг, бывший вор в законе ответил, что „просто таковым себя не считает“», — пишет издание «Прайм Крайм». 59-летнего Муху Люберецкого ранее судили за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи. Его «короновали» в 1994 году по рекомендации столичных воров в законе Андрея Исаева (Роспись) и Владимира Савоськина (Савоська).

По данным издания, Мухаметшин относился к клану бывшего главного в России вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). В 2008 году, находясь в заключении, вместе со сторонниками он выступил против Тариела Ониани (Таро), который претендовал на главенство в криминальном мире страны. Мухаметшин сменил фамилию и стал Дегтяревым, пытаясь уйти от ответственности по статье против воров в законе, уточняет «Прайм Крайм».