Кадыров рассказал, за что Чечня благодарна Путину

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за возрождение Чечни. Политик сказал, что 20 лет назад, когда Путин стал премьер-министром, Россия и его родной регион были в упадке.
«У нас в Чечне не было школ, больниц, дорог, вся социальная сфера находилась в полном упадке. Безработица носила поголовный характер. Свирепствовал международный терроризм. <…> При полной поддержке Владимира Владимировича наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу, положил начало возрождению разрушенных городов и районов, задал курс на устойчивое социально- экономическое развитие», — заявил Кадыров в своем telegram-канале.
Кадыров написал, что теперь Чечня является «красивейшим уголком Земли», безопасным и благополучным. В регионе, по словам главы, реализуется более 500 инвестиционных проектов. Построены заводы и учебные заведения, действует самая большая в Европе мечеть в Шали, введена «первая за полвека» тепловая электростанция.
Чеченский лидер закончил сообщение, пожелав Путину долгих лет жизни, успехов и достижений «на пути возрождения Великой России».
Путин возглавил правительство 9 августа 1999 года по предложению первого президента РФ Бориса Ельцина, напоминает агентство Nation News. 31 декабря 1999 года Ельцин объявил, что уходит в отставку и представил Путина своим преемником. По итогам прошедших в 2000 году выборов Путин возглавил страну.