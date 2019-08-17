Продюсер Пригожин призвал не навешивать на него ярлык после заявления о «щенках» на митингах

Иосиф Пригожин призвал уважать чужое мнение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин призвал либеральную общественность и СМИ не вешать на него ярлыки после слов о митингах в Москве. После того, как бизнесмен дал комментарий «URA.RU» о своем отношении к протестам из-за выборов в Мосгордуму и о присутствии на незаконных акциях несовершеннолетних, в его адрес стала поступать критика.

«Касательно моего высказывания о „щенках“ на митингах, ещё раз подчеркну, что я имел в виду. Щенками я назвал тот самый оголтелый несовершеннолетний молодняк, у которого не существует авторитетов, морально-нравственных ценностей, не имеющий опыта и знаний, а уже осмеливающийся оскорблять уважаемых, заслуженных людей, чьи взгляды и политические воззрения отличаются от его собственного», — заявил продюсер в Instagram.

Бизнесмен отметил, что взрослые, которые ходят на несогласованные акции, «показывают отвратительный пример неуважения не только к закону», но и к людям, «доказавшим свое право на мнение высочайшим профессионализмом». Пригожин призвал уважать чужое мнение и сказал, что не против митингов, но хочет, чтобы они проходили в рамках закона.

Несогласованные митинги начались, когда избиркомы заявили о нарушениях при сборе подписей у ряда политиков, среди которых оказались оппозиционеры. С 14 июля прошло несколько несогласованных акций, самыми крупными из которых стали митинги 27 июля и 3 августа. Были задержаны сотни людей. Из-за столкновения с полицией в отношении протестующих возбуждено несколько уголовных дел.