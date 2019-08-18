Военный эксперт оценил заявление американцев о слабом флоте России

Материал The National Interest о том, что военно-морской флот России значительно уступает американскому и китайскому, был написан пропагандистами, а не профессионалами. Об этом «URA.RU» рассказал военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин.
«В целом, материал тенденциозен, но нужно понимать, что ВМФ — сложная система. И по сути, для начала мы должны наладить судостроение в России, хотя бы как в Южной Корее, если мы хотим оставаться военной державой», — заявил Жилин. Однако тут возникает проблема с финансами: «Если заводы по строительству судов будут государственными, то нужно будет брать деньги из военного бюджета. У частных компаний будут совсем другие интересы».
По мнению полковника запаса, сейчас Россия производит корабли, предназначенные для защиты акватории Черного моря, Крыма, чтобы предотвратить провокации со стороны смежных государств.
Военный обозреватель полагает, что у России есть козырь в виде субмарины. «Одна из наших основных задач — дать понять противнику, что в случае, если он нанесет удар, то Россия поразит противника в ответ. Это может сделать не только надводный флот, но и бесшумные субмарины, которые нельзя обнаружить», — заключил эксперт.
Как писало ранее «URA.RU», The National Interest сравнил возможности флота России и США. По мнению зарубежных журналистов, российский военно-морской флот России стремительно списывает старые крупные корабли, чтобы использовать новые малые суда. Это приводит к отставанию от флотов США и Китая, напоминает агентство Nation News.