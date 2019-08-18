The National Interest сравнил возможности флота России и США

Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно списывает старые крупные корабли, чтобы использовать новые малые суда. Это приводит к отставанию от флотов США и Китая, пишет The National Interest.
«Малые корабли вписываются в стратегию России, которая заключается в дестабилизации и, иногда, во вторжениях в соперничающие государства», — подчеркнули зарубежные журналисты. Тем самым ВМФ России постепенно становится региональным флотом, теряя свое место в океане.
По данным СМИ, российский военный флот имеет порядка 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров, а также 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей. При этом американский военно-морской флот, напротив, имеет 20 малых кораблей и более 100 крупных. В издании отметили, что стремительные обороты набирает армия Китая, которая опережает российские показатели и приближается к американским.
В качестве аргумента издание приводит данные о том, что американский флот способен в общей сложности переносить около 12 000 наступательных ракет, китайский — 5 200, тогда как российский — не более 3 300. Также американские военные корабли вытесняют 4,6 миллиона тонн воды, китайские — 1,8 миллиона, а российские — чуть больше миллиона, передает агентство Nation News.
Как писало ранее «URA.RU», в США назвали главные проблемы российского флота. По мнению The National Interest, вооружение ВМФ РФ является модернизацией советских судов, а процесс их обновления можно назвать болезненным.