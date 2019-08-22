Директор уральского заповедника получила выговор от Минприроды из-за деклараций

В свердловском заповеднике «Денежкин камень» заявили, что никаких «многочисленных» нарушений по результатам антикоррупционной проверки у них не нашли — речь идет о незначительных ошибках при подаче деклараций. Таким образом там отчасти опровергли информацию, которую распространило Минприроды России.
«Декларацию [о доходах за 2018 год] директор заповедника забыла подписать, одна из замов при переводе на другую должность не подала новую декларацию (при этом доходы, близкие к нулевым, не изменились). Мне, кстати, тоже попеняли, что я честно указала счет в Сбербанке, на котором лежит семь копеек (это реальная сумма), но я не указала процент с них как доход», — сообщила бывший замдиректора заповедника по науке Надежда Владимирова на своей странице в Facebook.
«Многочисленных» нарушений по результатам проверки не нашли, рассказал «URA.RU» пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян: «Никаких дисциплинарных мер в отношении сотрудников не было». Связаться с директором «Денежкиного камня» Анной Квашниной оперативно не удалось — в пресс-службе сообщили, что она находится в экспедиции.
Накануне Минприроды РФ опубликовало новость об итогах антикоррупционных проверок в заповедниках и нацпарках. Директоров трех из них уволили. «В ходе проверки государственного заповедника „Денежкин камень“ выявлены множественные нарушения в деятельности учреждения. Директору учреждения объявлен выговор», — сообщили в министерстве.