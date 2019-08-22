Олимпийский чемпион Виктор Ан избавляется от квартиры за 12 миллионов рублей

Российский конькобежец Виктор Ан, завоевавший для России медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, решил продать подаренную властями квартиру в Санкт-Петербурге за 12 миллионов рублей. Спортсмен больше года не проживает в апартаментах.
«В спальне есть небольшая гардеробная, две видовые лоджии, встроенная кухня с техникой (посудомойка, вытяжка, варочная панель), три санузла», — сказано в тексте объявления. Окна квартиры выходят на Неву, передает VSE42.Ru.
Год назад олимпийский чемпион сдавал квартиру в аренду за 50 тысяч рублей в месяц, сообщало «URA.RU». Общая площадь апартаментов составляет 110 квадратных метров. Квартира расположена в элитном доме.
Виктор Ан является шестикратным олимпийским чемпионом. После победы на Олимпиаде в 2014 году Ан получил в подарок квартиру в элитном жилом комплексе «Александр Невский» в Санкт-Петербурге, пишет телеканал 360. В сентябре 2018 года спортсмен завершил карьеру и уехал из России.