Чиновник вдвое увеличил свой возраст, чтобы получать пенсию

Оформив пенсию, молодой человек более чем за год получил 155 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Муниципальный чиновник из Дагестана получил подложные документы, по которым оформил себе пенсию. Как сообщает прокуратура республики, замглавы одного из мунициапальных образований увеличил свой возраст более чем в два раза и больше года получал пенсию.

Для этого мужчина, которому не было и тридцати лет, получил в отделении УФМС паспорт с заведомо ложными сведениями о своем возрасте и купил трудовую книжку, по которой он начиная с 1985 года якобы работал в колхозе. «В результате указанных противоправных действий, с марта 2018 по июль 2019 года, он незаконно получил пенсионные выплаты в размере более 155 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте надзорного органа.

В отношении предприимчивого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «мошеничество». Сотрудники ФМС, выдавшие документы с ложными сведениями, а также чиновники ПФР, оформившие пенсию молодому человеку, возраст которого был очевиден, обвиняются в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.