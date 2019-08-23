У бывшего игрока сборной России по футболу нашли рак

У бывшего защитника московского «Спартака» и сборной России по футболу Василия Кулькова диагностировали плоскоклеточный рак пищевода. Как рассказали в фанатском объединении «Спартака» «Фратрия», Кульков находится под наблюдением врачей в Красногорске.
«Как нам рассказали родственники спартаковца, у него был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Сейчас Кульков находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии», — говорится в заявлении организации.
Василий Кульков защищал цвета «Спартака» с 1989 по 1991 годы и с 1995 по 1997 годы. Кроме того, в его послужном списке значатся португальские команды «Порту», «Бенфика» и «Алверка», а также английский «Миллуол». В 1989-1995 Кульков провел 42 матча за сборные СССР, СНГ и России, в которых отметился пятью голами. С 2009 года бывший защитник трудится в тренерском штабе академии «Спартака».