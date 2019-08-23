Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника маршалу Коневу

МИД России выразил протест Чехии из-за осквернения памятнику маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Временный поверенный в делах Чехии был лично вызван в МИД.
«Обратили внимание дипломата на системный характер такого рода противоправных действий», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что расценивают подобные выходки вандалов и «откровенное попустительство» им со стороны местных властей как стремление умалить значение победы в Великой Отечественной войне. По мнению России, Чехия допускает создание негативного образа о воинах-освободителях, передает телеканал 360.
В дипведомстве напомнили, что войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева освободили чешскую столицу от немецких захватчиков. По мнению российских дипломатов, чешские историки не должны связывать имя маршала с событиями 1968 года («Пражская весна», когда в Чехословакию были введены советские танки), уточняет «Утро.ру».