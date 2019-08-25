В США назвали российский пулемет лучшим в мире

Пулемет Калашникова занял первое место в рейтинге лучших переносных пулеметов в мире. Топ-5 составили эксперты американского издания National Interest.
«Первое место занял ПКМ — пулемет Калашникова модернизированный на сошке», — сообщет издание. Эксперты похвалили ПКМ за легкий вес (примерно 7,5 кг — прим. ред.), надежность и долговечность. По мнению специалистов, все это делает пулемет Калашникова «одним из самых опасных видов оружия в мире».
Второе место отдали бельгийскому пулемету FN MAG 58. Замкнул тройку лидеров немецкий MG3. Южноафриканский Vektor SS-77 и израильский IMI Negev 5.56 заняли четвертое и пятое место соответственно.
Советский и российский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников начал разработку пулемета в конце 1950-х годов. В 1961 году ПК был принят на вооружение армией СССР. Пулемет имеет восемь вариантов модификаций.