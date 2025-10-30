Брат Галкина* подал иск о защите чести и достоинства

Брат Галкина* подал иск из-за публикации СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Брат телеведущего Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом) Дмитрий Галкин обратился в суд Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к одному из российских СМИ. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Причиной обращения стала статья о бизнесе истца.

«По мнению истца, [в статье] изложены не соответствующие действительности сведения, носящие порочащий Галкина Д.А. характер», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Согласно информации судебного ведомства, подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что комик и его супруга российская певица Алла Пугачева могут переехать в Болгарию. По данным СМИ, ранее они приобрели там виллу. Отмечается, что сама сделка прошла инкогнито и без личного присутствия семьи.

