Студентам предложили новый аргумент, чтобы остаться в науке

Власти усилили интерес студентов к науке. На заседании правительства 30 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о повышении президентской стипендии до 30 000 рублей. Как рассказала URA.RU профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина, ее обладатели смогут повысить свои шансы при трудоустройстве в перспективные компании.

«Скажу об одном важном решении, которое завершит формирование необходимой нормативной базы для назначения и выплаты президентской стипендии. На встрече со студентами вузов Калининградской области глава государства поручил увеличить ее до 30 тысяч рублей», — сообщил премьер в начале заседания.

Мишустин уточнил, что получить ее смогут порядка 3,4 тысячи студентов бакалавриата и магистратуры — отличники, которые занимаются научной деятельностью, завоевывают призовые места на всероссийских или международных олимпиадах. «Иными словами, те, кто стремится быть активным участником серьезных технологических изменений, которые сейчас происходят в стране», — добавил глава правительства.

Затем он сообщил, что для этого утвердили перечень из более чем 300 специальностей и направлений подготовки по программам, отвечающим приоритетам научно-технологического развития страны. «И в первую очередь — это математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборона и безопасность, медицина, сельское хозяйство, образование и педагогика», — перечислил Мишустин. Завершая эту тему, премьер поручил министерству образования как можно быстрее завершить все необходимые конкурсные процедуры и определить кандидатов на премию.

Значительное повышение президентской стипендии (ранее она составляла 7000 рублей в месяц), дополнительно стимулирует ее обладателей заниматься наукой в приоритетных направлениях, заявила URA.RU Ирина Абанкина. Это обеспечит стратегически важные секторы экономики квалифицированными кадрами, добавила она. «Учитывая, что размер стипендии начал играть роль весомой награды, может увеличиться число желающих стать ее обладателем.

А значит в дальнейшем мы можем ожидать роста числа специалистов, обладающих навыками работы по высокотехнологическим специальностям, где сохраняется нехватка», — объяснила эксперт.

Обладатели премии повышают свои шансы довольно быстро устроиться по специальности в перспективную компанию, ведь такая награда — заметная строчка в резюме, отметила Абанкина. «Университеты, обучающие таких студентов, смогут повысить или закрепить свой статус, что влияет на общероссийский рейтинг. Так, в конкурентной борьбе за президентскую премию, студенты автоматически улучшат общую успеваемость, а также узнаваемость вуза за счет участия в известных форумах и конференциях», — пояснила специалист.