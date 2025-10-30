Правительство и мэрии могут уйти в отставку в Ивановской области

В Ивановской области ждут массового исхода чиновников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Правительство в полном составе и ряд муниципальных мэрий могут уйти в отставку в Ивановской области. Все из-за внимания к региону федеральных правоохранительных органов, а также консультаций губернатора Станислава Воскресенского с политическими администраторами страны. Об этом URA.RU сообщили несколько источников федерального уровня.

Интерес силовых ведомств к работе местных чиновников возник во втором квартале 2025 года, сообщают инсайдеры. Причиной послужил низкий процент освоения федеральных средств (менее 70%) и другие провалы в работе. «Масштабная проверка деятельности правительства вскрыла массу вопросов к системе подбора кадров губернатором. 90% претензий к его чиновникам — некомпетентность и просто профнепригодность», — сообщил собеседник агентства.

Из-за кадровых проблем, по данным местных СМИ, в Ивановской области тормозится строительство и ремонт более десятка центров занятости, двух поликлиник, двух школ, музея, теплосетей и водоочистных сооружений.

Воскресенский, по данным агентства, имеет устойчивые позиции благодаря связям в финансовом блоке страны. Он был назначен врио губернатора в 2017 году, перейдя с должности заместителя министра экономического развития РФ.

Для того, чтобы снизить имиджевые потери, губернатор может распустить оставшееся правительство, сообщил политолог Сергей Маркелов. «Вероятно, Воскресенскому посоветовали использовать этот механизм, чтобы совершить перезагрузку в регионе. Если посоветовали, значит хотят сохранить», — отметил эксперт.