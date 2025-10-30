Правительство и мэрии могут уйти в отставку в Ивановской области
В Ивановской области ждут массового исхода чиновников
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Правительство в полном составе и ряд муниципальных мэрий могут уйти в отставку в Ивановской области. Все из-за внимания к региону федеральных правоохранительных органов, а также консультаций губернатора Станислава Воскресенского с политическими администраторами страны. Об этом URA.RU сообщили несколько источников федерального уровня.
Интерес силовых ведомств к работе местных чиновников возник во втором квартале 2025 года, сообщают инсайдеры. Причиной послужил низкий процент освоения федеральных средств (менее 70%) и другие провалы в работе. «Масштабная проверка деятельности правительства вскрыла массу вопросов к системе подбора кадров губернатором. 90% претензий к его чиновникам — некомпетентность и просто профнепригодность», — сообщил собеседник агентства.
Из-за кадровых проблем, по данным местных СМИ, в Ивановской области тормозится строительство и ремонт более десятка центров занятости, двух поликлиник, двух школ, музея, теплосетей и водоочистных сооружений.
Воскресенский, по данным агентства, имеет устойчивые позиции благодаря связям в финансовом блоке страны. Он был назначен врио губернатора в 2017 году, перейдя с должности заместителя министра экономического развития РФ.
Для того, чтобы снизить имиджевые потери, губернатор может распустить оставшееся правительство, сообщил политолог Сергей Маркелов. «Вероятно, Воскресенскому посоветовали использовать этот механизм, чтобы совершить перезагрузку в регионе. Если посоветовали, значит хотят сохранить», — отметил эксперт.
Руководитель пресс-службы правительства региона Анна Николаева попросила направить письменный запрос. Напомним, в начале года в Ивановской области арестовали нескольких дорожных подрядчиков. Осенью после проверки прокуратуры покинула пост глава Шуи Наталья Корягина. 150 объектов недвижимости изъяли у экс-мэра Плеса и иноагента Алексея Шевцова. Арестовали зампреда правительства, главу депздрава Антона Арсеньева.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.