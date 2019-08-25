Православные пригрозили измазать кровью граффити-крест в Екатеринбурге

Православные активисты выступили против восстановления «Супрематического креста» всемирно известного каллиграфа и уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Видеозаписи произошедшего появились в социальных сетях.
«Святыни топтать нельзя!» — заявила православная активистка. «Здесь все нормально жили, здесь дети смотрят салют, а ты черноту какую-то развел. Здесь Уралмаш!» — сказал еще один активист. Также активист призвал художника писать по-русски, а не «иероглифы свои тут рисовать». Голос автора видео сообщил, что конфликт противников и защитников восстановления «Супрематического креста» начал набирать обороты, а настроения стали «более агрессивными». Другой православный активист заявил, что тоже может «устроить один арт-объект». Он готов измазать крест кровью «вот этих вот сатанистов».
Ранее сподвижник депутата Госдумы Натальи Поклонской Сергей Алиев посоветовал Покрасу Лампасу отказаться от восстановлении креста. Также православный режиссер призвал художника поберечь свое здоровье.
«Супрематический крест» с фрагментами манифеста художника Казимира Малевича появился на площади Первой пятилетки 7 июля. А 19 июля обе стороны «поперечной балки» креста залили гудроном коммунальщики. Позже глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал восстановить рисунок. Сам художник, узнав о порче своей работы, высказал возмущение на странице в Instagram и заявил, что приедет в Екатеринбург 26 августа для восстановления «Супрематического креста».