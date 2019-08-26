Экстрасенсы приехали на Урал расследовать убийство, которого не было

Участники «Битвы экстрасенсов» теперь «расследуют» убийства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина и Мехди Эбрагим Вафа приехали в Нижневартовск (ХМАО), чтобы расследовать тяжкое преступление. Фотографией со съемок нового проекта Ларина поделилась в Instagram.

«Сегодня я работаю впервые с Мехди. Атмосфера отличная», — написала она, отметив, что экстрасенсы участвуют в съемках нового проекта для НТВ «Последние 24 часа». В этом проекте участники пытаются расследовать самые загадочные нераскрытые убийства и восстановить последние 24 часа жизни жертвы.

Местные жители вычислили адрес, где должно было сниматься шоу, — это микрорайон МЖК, однако в УМВД Нижневартовска заявили, что никакого нераскрытого тяжкого преступления здесь не совершалось. В полиции также отметили, что впервые слышат о съемках, пишет портал NV86.ru.