Кириенко рассказал о планах «Тавриды» выйти на международную арену

Создатели крымского фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» планируют вывести проект на международную арену, а также запустить свои представительства в регионах. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета Сергей Кириенко.
«Я абсолютно убежден, что фестиваль „Таврида — АРТ“ будет международным. Сто процентов», — цитирует Кириенко ТАСС.
Помимо этого, политик уверен, что «не только ребята из всех регионов» должны приезжать на «Тавриду», но и сам фестиваль должен иметь представительства по всей стране. «Появилась идея создать в регионах арт-резиденции, в которых все представители творческой молодежи могли бы круглый год проводить встречи с мэтрами, мастер-классы и совместные проекты», — отмечает Кириенко.
Политик уточнил, что инициатива уже обсуждалась с главами 11 регионов, которые поддержали идею, сообщив о желании создать круглогодичные «Мини-Тавриды». Помимо региональных представительств, Кириенко рассказал о круглогодичным образовательном центре, который должен быть построен к 2022 году на месте проведения фестиваля.
Первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» проходил в Крыму с 20 по 26 августа. Проект собрал на своей площадке 92 тысяч зрителей, а также 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из всех регионов РФ, волонтеров, экспертов, артистов. Кириенко заявил, что организаторы не ожидали такого масштаба, рассчитывая на 20—25 тысяч зрителей.