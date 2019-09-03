В РФ хотят ввести ограничения для «эко» и «био» продуктов

Роскачество предлагает контролировать маркировку продуктов Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Роскачество предложило ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские». В ведомстве считают, что такие наименования должны регулироваться, чтобы производители не могли использовать эту терминологию как маркетинговую уловку.

«Сейчас использование подобных наименований не регулируется, а изготовители могут печатать эту маркировку на любом товаре. В Минсельхозе признали, что пока использование такой терминологии — лишь маркетинговая уловка», — пишет газета «Известия». Маркировки «эко» и «био» в Роскачестве предлагают приравнять к органической продукции, которая не содержит химических компонентов. Для третьего обозначения определения пока нет.

С октября этого года в России появится новый ГОСТ на цветовую маркировку продуктов питания — так называемый «светофор». Отметка на упаковке (зеленая, желтая или красная) будет информировать покупателей о содержании свободных сахаров, поваренной соли, жиров и трансжиров.