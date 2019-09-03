Российские дипломаты ответили Борису Джонсону на сравнение СССР с гитлеровской Германией

Посольство России в Великобритании выразило удивление словами премьер-министра Бориса Джонсона о начале Второй мировой войны. В ответе диппредставительства, опубликованном на его сайте, говорится, что сравнивать СССР и гитлеровскую Германию «неприемлемо».
Ранее британский премьер опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором говорилось, что перед началом Второй мировой войны Польша находилась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней», напоминает сайт VSE42.RU.
«Это заявление <…> вызывает удивление. Постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — заявили в посольстве. Также пресс-секретарь диппредставительства отметил, что Лондон «попустительствовал захватнической политике нацистов» и препятствовал созданию антигитлеровского альянса.